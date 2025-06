Ook Goldband zegt optreden Zwarte Cross af vanwege foute eigenaar KKR

“Iedereen die ons een beetje kent of ooit een optreden heeft gezien, weet dat we ons vaker uitspreken over onrecht en specifiek over de Palestijnse zaak en de genocide die daar plaatsvindt”, schrijft Goldband op Instagram. “Wij staan als Goldband voor een samenleving waarin mensenrechten, solidariteit en gelijkheid hoog in het vaandel staan.”