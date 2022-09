Ook College voor de Rechten van de Mens stelt nu het racisme van de Belastingdienst vast

De Belastingdienst had bij zijn fraudeaanpak gemunt op mensen specifiek vanwege hun buitenlandse afkomst en is dus schuldig aan discriminatie. Dat is nu ook de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens.

Het College onderzocht of de buitensporige fraudeaanpak die leidde tot onder meer het toeslagenschandaal, daadwerkelijk vaker mensen met een niet-Nederlandse afkomst betrof dan mensen met een Nederlandse afkomst. Daarover bestaat volgens het College geen enkele twijfel. In de conclusie valt te lezen: “Personen met een buitenlandse afkomst werden aanzienlijk vaker voor toezicht geselecteerd dan personen van Nederlandse afkomst." Daarnaast beschuldigde de Belastingdienst mensen met een buitenlandse afkomst ook veel vaker van opzet en/of grove schuld.

Voor gedupeerden betekent de uitspraak dat zij niet langer zelf hun onschuld hoeven aan te tonen, maar dat het nu aan de Belastingdienst is om het omgekeerde aan te tonen. Begin dit jaar erkende het kabinet al dat ‘bij een deel’ van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) liet daarbij in het midden of er sprake was van bewust of van onbewust racisme bij de Belastingdienst.