Ook Chinese ballonnen boven de VS toen Trump president was maar niemand durfde hem dat te vertellen

6 feb. 2023 - 20:10

Trump, narcistisch, nationalistisch en onberekenbaar als hij is, is als een groot verwend kind, radicaal genoeg om rare dinge te gaan doen. Gelukkig zullen we niet weten. Maar dat de kans aanzienlijk was blijkt wel uit het feit dat het Pentagon de informatie achter heeft gehouden. Donald had zijn eigen Jerry McGuire momentje met Poetin jaren terug (You had me at hello). Hij zou zijn huissleutels nog aan een inbreker geven, net als de achterban die zijn 20.000+ leugens voor zoete koek aan nam.