Ook CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma vertrekt

Pieter Heerma wil bij de komende verkiezingen niet op de kandidatenlijst staan. Dat zei hij aan het begin van het debat over de val van het kabinet. Heerma is daarmee na Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra de derde vooraanstaande christendemocraat die niet op de lijst wil.

De NOS schrijft over Heerma’s vertrek: “Hij zegt dat het Kamerlidmaatschap een voorrecht was en dat het nu tijd is voor een nieuwe generatie, waarin hij heel veel vertrouwen heeft. "De fractie zit vol nieuwe talenten." Hij zegt dat hij het besluit om te stoppen lang geleden had genomen.”