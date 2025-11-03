Ook Canadezen walgen nu van Trumps ambassadeur Pete Hoekstra: ‘Onuitstaanbaar en egoïstisch’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 432 keer bekeken • bewaren

Tijdens Trumps eerste termijn ontpopte diens ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, zich als een fruitcake die het vooral goed kon vinden met de complotmalloten van Forum voor Democratie (FvD). Hij verspreidde het nepnieuws dat Nederlandse politici in brand werden gestoken, en organiseerde een dubieuze bijeenkomst van Forum-leden en mogelijke donateurs op de Amerikaanse ambassade.

Met de kennis van nu kunnen we zeggen dat we destijds goed zijn weggekomen. Want nu Hoekstra in Trumps tweede termijn ambassadeur is geworden in Canada gaan pas echt alle remmen los. Met afgrijzen zien de Canadezen aan hoe Hoekstra probeert om politici te intimideren en kleineren.

De ongekend arrogante opstelling van de Amerikaanse ambassadeur wekt veel wrevel. Zijn eindeloze getreiter en getier schiet menigeen in het verkeerde keelgat. “Er is in honderd jaar geen Amerikaanse diplomaat gestationeerd geweest in Canada die zo onsympathiek, zo onuitstaanbaar en zo egoïstisch was als de heer Hoekstra”, schrijft de grootste krant van Canada, The Globe and Mail, in een commentaar.

Sinds de herverkiezing van Donald Trump zijn de doorgaans goede relaties tussen Canada en de VS tot onder het vriespunt gedaald. Onlangs reageerde de Amerikaanse regering nog woedend op een commercial van de provincie Ontario met oude beelden van de Republikeinse president Ronald Reagan die een lans breekt voor vrijhandel.

Donald Trump heeft juist de frontale aanval geopend op die vrijhandel, en als represaille voor de commercial dreigde de Amerikaanse president de importheffingen voor Canada direct met 10 procent te verhogen. Hoekstra klapte daar nog eens overheen en schold een politieke afgevaardigde uit Ontario de huid vol.

De Canadezen weten niet wat ze meemaken. De omgekeerde situatie – een Canadese ambassadeur die een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering of een Republikein van onderuit de zak zou geven – is immers ondenkbaar. “Trump zou de Canadees nog de volgende dag over de grens zetten.”

De scheldpartij van Hoekstra past in een patroon. De Amerikaanse ambassadeur toont geen enkel begrip voor de gevolgen die de importheffingen op de werkgelegenheid hebben en spreekt er schande van als Canadese politici een term als “handelsoorlog” in de mond nemen.