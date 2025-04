Ook Belgen keren Tesla massaal de rug toe Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 453 keer bekeken • bewaren

Belgische autokopers hebben geen zin meer gezien te worden in de Swasticar van Elon Musk. In maart 2025 werden slechts 958 nieuwe Tesla’s ingeschreven, een daling van 69,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen er nog 3.121 werden geregistreerd. Dat meldt de VRT.

Over het hele eerste kwartaal daalde het aantal inschrijvingen met 58,18 procent tot 3.019, waardoor Tesla in België is teruggevallen naar de vijftiende plaats in de ranglijst van automerken. Het marktaandeel van de fabrikant halveerde bijna in vergelijking met begin 2024.

Niet alleen in België, maar in heel Europa heeft Tesla te maken met een stevige terugval in de verkoop. In Nederland kelderde de verkoop in maart met ruim 61 procent, terwijl in het eerste kwartaal bijna 50 procent minder Tesla’s werden verkocht dan een jaar eerder. Ook in onder meer Frankrijk (-37 procent) en Zweden (-64 procent) liep de vraag sterk terug. Volgens de Europese brancheorganisatie ACEA werden in februari al 47 procent minder Tesla’s geregistreerd in de EU.

Een belangrijke factor achter de dalende verkoopcijfers lijkt de politieke rol van Tesla-topman Elon Musk in het fascistische regime van Donald Trump. Musks benoeming tot hoofd van de Amerikaanse adviescommissie voor overheidsefficiëntie (DOGE), verantwoordelijk voor het ontmantelen van de Amerikaanse overheid, en zijn inmenging in internationale politiek, waaronder steun voor de extreemrechtse AfD in Duitsland, lijken het imago van het merk in Europa ernstig te schaden.

Afgelopen weekend werden er wereldwijd protesten georganiseerd tegen Tesla. Ook in Nederland voerden mensen actie, waaronder in Amsterdam en Tilburg.