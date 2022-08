Ook Assad en Putin lachen om Trump

18 jan. 2020 - 7:42

Wat heeft deze artikel nou voor serieus inhoud ? En koptekst , De media probeert deze man voor iedereen bang te maken en met alles en iedereen onderuit te halen dat komt omdat de elite( die de macht heeft over de media ) van deze man af wil (the new world order word ik gevaar gebracht ) , mensen die hem niet mogen kijken alleen maar naar de houding en opmerkingen van trump en daar kan ik misschien wel in komen, maar uiteindelijk gaat het om de resultaten. Deze meneer heeft al meer bereikt in deze paar jaar dan zijn voorgangers, hij zet alles op alles om een goede deal te bereiken met China en daar moet je hard voor zijn en trucken voor uithalen dat niet iedereen snapt, hij probeert goede banden aan te halen met Rusland , hij probeert vrede te stichten met Noord Korea zonder oorlog uit te voeren die zijn voorgangers allang hadden uitgevoerd, hij probeert het onderste uit de kan te halen voor zijn volk en zijn land ! Hadden wij ook maar zo’n sterke leider iemand die tenminste doet wat hij zegt! Mensen zullen ongetwijfeld denken oh ja en waarom een aanval op Iran dan ? Op deze man staat zoveel druk vanuit zijn achter ban dat hij moet aanvallen en zich niet terug moet trekken uit het midden oosten , ga maar is goed nadeken wat Amerika heeft bereikt met alle oorlogen die ze hebben uitgevoerd onder het mom van vrede de afgelopen 20 jaren, hele landen zijn uit elkaar gevallen en kapot geschoten , en wat hebben die landen er mee op geschoten ? Er zitten hele andere redenen achter die oorlogen ! Geld in de zin van olie ! En macht voor de (elite) en dan heb ik het niet over mensen die in grote huizen wonen, nee mensen waar alle landen een staatsschuld bij hebben denk daar maar is over na !