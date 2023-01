Ook André van Duin moet hangen

Ik vond het altijd heerlijk om vaderlandse sterren op de voet te volgen. In mijn meest depressieve periodes hield ik mezelf overeind met afleveringen van SBS Shownieuws. Neem bijvoorbeeld de zomer van 2005, toen je nog gewoon lineair televisie keek. Omdat mijn afstuderen niet vlotte en ik geen geld had, keek ik elke avond reikhalzend uit naar het tijdstip van kwart voor elf, het begin van de late editie van Shownieuws na Hart van Nederland.

Zanger Albert West beleefde in die dagen, na jaren van tegenslag, een comeback in de hitlijsten met het nummer ‘Amarillo’. Beelden van een geëmotioneerde Albert bij de uitreiking van een gouden plaat sterkten mij in het idee dat het ook met mijn carrière goed zou komen. Dit kwam het niet, stel ik achttien jaar later vast, en dat is een zegen. Succesvolle mensen moeten tegenwoordig kapot, een geluk bij een ongeluk dat de inmiddels overleden Albert West zo’n lot bespaard bleef.