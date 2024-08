Oog om oog, tand om tand in het Midden-Oosten

Met de moord op Ismael Haniyeh heeft Israël het zoveelste Hamas-kopstuk geëlimineerd. En men gaat nog steeds door. Donderdag werd bekend dat de legercommandant Mohammed Deif in Gaza de dood vond. De hoge Hezbollah-militair Fuad Shukr kwam al eerder bij een aanslag om.

Hamas, Iran en hun bondgenoten zweren nu wraak. Die moet natuurlijk passen bij de aard van de Israëlische agressie. In dat geval behoren Israëlische ministers, politieke leiders en topmilitairen de wraak van hun vijanden aan den lijve te ervaren. Dat is pas oog om oog, tand om tand in de letterlijke zin des woords.