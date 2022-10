Oog om Oog: Clash Kockelmann vs De Vries

13 okt. 2011 - 11:59

Dit was boeiende TV. Door verongelijkt te reageren bevestigde De Vries onbedoeld het gelijk van Kockelmann om in de uitnodiging niet alle onderwerpen van gesprek te benoemen. Bovendien was De Vries er duidelijk op voorbereid want hij had de uitnodiging van de KRO geprint en wel in zijn binnenzak. Kockelmann is wel een pedant kereltje dat zijn huiswerk niet altijd op orde heeft en dit meent te moeten compenseren met arrogantie.