Oog in oog met een zeldzame reuzeninktvis

Japanse duikers zijn voor de kust bij Toyooka aan de westkust oog in oog gekomen met een zeer zeldzame reuzeninktvis, een van de grootste ongewervelde dieren op aarde. Het 2,5 meter tellende exemplaar was zelfs nog maar een kleintje, de reuzeninktvis kan tot wel 13 meter lang worden.

De reuzeninktvis komt van nature voor in de wateren rond Japan, maar wordt maar zelden waargenomen. Wel spoelen er zo nu en dan dode exemplaren aan. De duikers waren ongeveer een half uur in het water toen de inktvis polshoogte kwam nemen. Volgens de duikers was het een bijzondere ervaring om zo dichtbij te zijn, “maar ook een beetje eng”.