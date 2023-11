Oog in oog met de olifant in de porseleinkast moeten we op zoek naar een decent antwoord Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 647 keer bekeken • bewaren

Nederland is bozer dan we dachten, zo boos zelfs dat een kwart niet eens meer redelijk kon stemmen, en zijn toevlucht nam tot een partij die vreemdelingenhaat als bestaansgrond heeft. Met dit kwart van de bevolking, of om ongeveer precies te zijn één vijfde (24%x77,7%=18,6%) staan we oog in oog en er zit maar één ding op – proberen hen beter te begrijpen. Wilders zou ik vooral blijven zien voor wat hij is – een succesvol volksmenner, maar zijn electoraat is om verschillende redenen bij hem terechtgekomen. Maar weinigen van hen zijn oprecht fascist, het gros loopt mee uit pure frustratie, en een deel is wat ik noem terribilist (een mooi Roemeens woord dat geen vertaling nodig heeft), die willen wel eens zien wat er nu gebeurt, rampokan op z’n Indonesisch. Deze groep loopt met de knuppel naar het hoenderhok, de boze 18,6 % krijgt het initiatief in handen, het rinkelt al in de porseleinskast – het zou nuttig zijn om asap een decent antwoord te formuleren.

Want de problemen zijn echt, woningnood, hoge inflatie, wachtlijsten en tekorten in de zorg en grote bestuurlijke fouten zijn echte problemen, maar Wilders’ oplossing niet! Het is een oud recept om een gedesillusioneerd land een zondebok aan te laten wijzen, maar het heeft nog nooit langdurig tot tevredenheid geleid. Het is gemakzuchtig om niet de echte problemen aan te pakken, en te wijzen naar migratie – sterker nog – om in Wilders eigen jargon te blijven – volksverlakkerij! En het is zeker geen oplossing die ons past, we zijn niet in meerderheid een xenofoob land. Dus laten we de andere politieke leiders in Den Haag niet de rol van slechte verliezers gunnen, en te lang laten pruilen, want we kunnen ons simpelweg niet de onverschilligheid veroorloven om ons te laten gijzelen door de bevlieging van een boze minderheid. Her en der wordt geopperd dat Wilders het dan nu maar eens moet bewijzen, het land komt er vanzelf achter dat het loze beloftes zijn. Mij lijkt dit cynisme ten top, alsof we die tijd hebben! Alsof het zonder de chaos van een paar jaar Wilders net zo goed gaat met het milieu, de bestaanszekerheid en de samenhang in de bevolking, we kunnen ons best een sinister expiriment permitteren. Oftewel - een heel slecht idee om in deze tijd de weerzin tegen migratie het leitmotiv te maken voor jaren binnenlands en buitenlands beleid, God verhoede het!

Zelf ben ik politiek – zoveel durf ik wel te verklappen – wat links georiënteerd, maar ken de standpunten van rechts goed genoeg om ze minder overtuigend te vinden maar zeker niet categorisch afwijsbaar zoals vreemdelingenhaat. Zo moet de liberale kiezer toch ook kunnen inzien dat de linkse uitgangspunten misschien niet correct zijn maar wel het goede nastreven en niet te vergelijken zijn met opruiing tegen etnische minderheden. Dus erger dan de ideologie van onze politieke opponenten is het verkondigen van haat en dat dient de common ground te zijn voor een weg hieruit. In mijn optiek zijn we dan met ruim 80%, die een beroep doet op de politieke leiders om over hun schaduw heen te springen, geen goedkope woorden, gewoon springen, zonder zekeringslijn.

Dus: Meneer Omtzigt, u vertegenwoordigt de terechte boosheid, gepaard aan de wil om het recht te zetten. Mevrouw Yesilgöz, het lijkt me correct dat degene die de rommel maakt helpt bij het opruimen. Meneer Timmermans, u bent vast bereid ook hen te omarmen die niet op u gestemd hebben. U vindt tesamen nog wel een fatsoenlijke partij om een parlementaire meerderheid mee te completeren. Met de heer Omtzigt als premier zal niemand kunnen zeggen dat de boosheid in de samenleving niet serieus genomen wordt, maar hoeft niet alles eerst kapot.

Weet u, ik woon op een Roemeense berg, schrijven kan ook in tijd van morele neergang, maar u – waarom zou u het niet proberen? Of is het omdat u er zelf ook stiekem niet meer in gelooft, maar het ons niet durft te vertellen?