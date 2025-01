"Vitesse is landskampioen, iedereen die in een Tesla rijdt is een robot en je moet wel volslagen achterlijk zijn om te denken dat Dick Schoof echt bestaat", zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. "De keiharde waarheid is dat u, luisteraar, waarschijnlijk de enige normale bent. Het is ik en u, de rest is knetter."