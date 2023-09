Onzekere banen ondermijnen democratie Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 427 keer bekeken • bewaren

De flexibilisering van de arbeidsmarkt pakt slecht uit voor het vertrouwen in de democratie. Uit onderzoek van het EU-agentschap Eurofound blijkt dat mensen met een tijdelijk of onzeker contract minder tevreden zijn over de wijze waarop de democratie functioneert. Als gevolg daarvan gaan ze minder vaak stemmen.

Niet alleen het vertrouwen in de democratie is minder, flexwerkers hebben ook minder vertrouwen in gerechtigheid en in andere mensen. Mensen met onzekere contracten hebben vaker het gevoel dat ze buiten de maatschappij vallen, schrijft persbureau IPS:

“De belangrijkste conclusie luidt dat tijdelijke contracten, onzekere arbeidsomstandigheden en informele jobs een negatieve impact hebben op het engagement van werknemers en hun algeheel gevoel van vertrouwen en welzijn. Ook blijkt dat de sociale uitsluiting die uitzendkrachten ervaren vergelijkbaar is met de gevoelens die werkloze personen ondervinden. Zelfs de dreiging om zonder baan te vallen is dus voldoende om mensen het gevoel te geven dat ze er niet bij horen.”

Het aantal tijdelijke banen is sterk toegenomen in de Europese Unie. Met name in Nederland, Polen en de mediterrane lidstaten zijn veel werknemers met tijdelijke contracten. Volgens het rapport was in Nederland tot 2021 de grootste stijging te zien.