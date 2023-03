Daarmee is de premier ''het eerste schandknaapje" dat op de schoot van Caroline van der Plas kruipt. "Mark Rutte is ineens helemaal voor het platteland'', aldus Van Roosmalen. En dat heeft gevolgen: "Het succesvolle afbraakbeleid van de afgelopen decennia kan de prullenbak in. Er moeten juist meer bussen en treinen naar onze onherbergzame gebieden, zodat onze voedselbereiders hun slachtafval nog sneller kwijt kunnen. Isoleer ze niet, geef ze snelwegen, bibliotheken, postkantoren en scholen. Ontwikkel ze. Geef ze hun zin met al hun klachten. Ze hebben genoeg geleden onder de stadse mens en met hun cultuur en vieze vegetarische eten."

Dat de rekenmodellen niet kloppen volgens Rutte, is het begin van zijn flexibiliteit. De volgende stap is dat de wetenschappelijke rapporten, de beeldvorming en de media niet kloppen. "Onze waarheden bestaan helemaal niet meer", zegt de druktemaker. Zo bestaat stikstof niet want het is onzichtbaar, de Rabobank is wel een goede bank en vier mensen kunnen gewoon in een Toyota leven, want tien kippen hebben ook genoeg aan een vierkante meter. "Als je rekenmodellen erop loslaat, dan blijkt dat op minder oppervlakten kippen juist meer eieren gaan leggen. Allemaal inzichten, hij komt er binnenkort, na een onderhoud met Joe Biden, op terug."