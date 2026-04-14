Onze voeding maakt ons ziek: bijna 2 miljard mensen worden getroffen door leverziekte in 2050

Een nieuwe studie, gepubliceerd in The Lancet, voorspelt dat 1,8 miljard mensen wereldwijd in 2050 leven met metabolische leververvetting (MASLD). Nu zijn dat er al 1,3 miljard, een stijging van 143 procent in drie decennia. Ongeveer één op de zes mensen heeft de aandoening, die vroeger bekendstond als niet-alcoholische vette leverziekte. Dat schrijft The Guardian.

De belangrijkste aanjagers zijn bevolkingsgroei, stijgende obesitascijfers en hoge bloedsuikerspiegels. Hoge bloedsuiker is de grootste risicofactor, gevolgd door een hoog BMI en roken. Mannen worden vaker getroffen dan vrouwen; de aandoening komt procentueel het meest voor bij mensen van 80 tot 84 jaar, maar de grootste groep patiënten is jonger, rond de 35 tot 39 jaar bij mannen.

Obesitas en hoge bloedsuiker kennen grotendeels dezelfde oorzaken. Voeding speelt de grootste rol: een dieet rijk aan bewerkte producten, suiker en verzadigde vetten draagt bij aan gewichtstoename en insulineresistentie. Daarbij komt bewegingsarmoede door zittend werk en een sedentaire leefstijl. Ook slaaptekort, chronische stress en genetische aanleg verhogen het risico. In veel landen versterken structurele factoren het probleem verder: de beschikbaarheid van goedkoop fastfood - goedkoper dan gezonde voeding-, agressieve voedingsmarketing en ongelijke toegang tot gezonde voeding en zorg.

Hoewel meer mensen de ziekte ontwikkelen, bleef de totale gezondheidsschade tot nu toe enigszins stabiel, wat suggereert dat betere behandelingen mensen langer gezond kunnen houden. Toch waarschuwen de onderzoekers dat de groeiende patiëntengroep een serieus risico loopt op ernstige complicaties zoals levercirrose of leverkanker. Ze roepen op tot internationaal beleid en bewustwordingscampagnes om de verdere verspreiding te beperken.