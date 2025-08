Onze dierenarts vecht tegen de honger – én voor het leven van dieren in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 233 keer bekeken • bewaren

Esther Kef Oprichter van Animal Heroes

Beeld: A’aed Mahmoud Abu Nejem / Animal Heroes

In een gebied waar voedsel schaars is, bommen dagelijks vallen en hoop steeds verder weg lijkt, zoekt onze dierenarts urenlang naar iets simpels: een handvol linzen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de dertien familieleden die op hem rekenen om te overleven.

Zijn naam is A’aed Mahmoud Abu Nejem , 26 jaar en dierenarts bij Animal Heroes. Zijn laatste examen legde hij af op zijn mobiel, in een woonwijk dat die dag 24 uur lang werd gebombardeerd – kun je het je voorstellen? Eerder raakte hij zelf zwaargewond door een luchtaanval en hebben we half Gaza moeten mobiliseren om hem te vinden.

Ondanks metalen pennen in zijn been, pijn en honger, stond de man achter onze pop-up dierenkliniek – de enige kliniek voor dieren vanuit Europa in Gaza - op uit zijn ziektebed, om gewonde dieren te blijven behandelen.

De wonderboy van Gaza

Bij Animal Heroes noemen wij hem “the wonderkid” omdat hij – tegen alle logica in – telkens weer medicijnen weet te vinden, zelfs als er volgens de media niets meer is.

Zijn collega-dierenartsen, wereldwijd gelouterde professionals, spreken met verbazing over de operaties die hij uitvoert in omstandigheden waarin je amper een wond kunt desinfecteren.

Honger als dagelijkse realiteit

“Vandaag had ik geluk. Het duurde maar vier uur en twintig minuten voordat ik linzen vond,” vertelt hij. Die linzen zijn bedoeld voor zijn moeder, vier zussen, twee schoonbroers, vijf nichtjes en zijn broer. Voor velen zijn linzen het enige voedsel dat er nog is. Vlees, groenten of melk zijn al maanden onbetaalbaar – als ze überhaupt nog ergens verkrijgbaar zijn.

A’aed vertelt dat vier van zijn familieleden vorige week zijn omgekomen bij een distributiecentrum voor voedselhulp. Anderen werden neergeschoten of verpletterd tijdens pogingen om voedsel te bemachtigen. “Het is veiliger om honger te lijden dan in de rij te gaan staan,” zegt hij eenvoudig.

Een kliniek tussen puin en chaos

Toch kiest A’aed er elke dag opnieuw voor om niet op te geven. Tussen het puin, behandelt hij in de pop-up kliniek van Animal Heroes gewonde katten, uitgemergelde honden en ezels met bomscherven in hun lijf.

Sinds het begin van de oorlog is zijn kliniek meerdere keren verwoest. Zes keer moest hij vluchten met zijn familie. Eén keer overleefde hij ternauwernood een luchtaanval. En toch geeft A’aed niet op en blijft hij dieren helpen, no matter what.

Waarom?

“Mijn werk bij Animal Heroes is wat mij in leven houdt; dieren redden geeft mijn leven betekenis,” zegt hij. “Ze zijn weerloos, net als wij.”

Vanuit onze veilige huizen horen wij zijn strijd van dichtbij. Tijdens onze online team-overleggen horen we drones en geweerschoten op de achtergrond. De eerste keer was dat heel onwerkelijk, maar na een jaar is het een soort ‘nieuw normaal’ geworden. Soms moet A’aed plotseling de meeting verlaten omdat hij ineens voor zijn leven moet rennen. Dan horen we dagen niets en maken we ons natuurlijk zorgen om zijn veiligheid.

En een tijdje terug kreeg ik ineens een afscheidsbericht, er was geen mogelijkheid om te vluchten en de bombardementen waren overal om hem heen. Hij was ervan overtuigd dat zijn portie ‘geluk’ definitief voorbij was. Als collega, als oprichter van Animal Heroes en als mens doet dat iets met je.

Meer dan een dierenverhaal

Het verhaal van A’aed is niet alleen dat van een dierenarts in een oorlogsgebied. Het is een spiegel voor onze wereld. Een bewijs van menselijkheid in een situatie waarin die bijna verdwenen lijkt.

Zijn persoonlijke strijd legt iets pijnlijk bloot: terwijl internationale instanties waarschuwen voor hongersnood, zijn er ter plekke mensen die die ramp al maandenlang aan den lijve ondervinden, zonder het te benoemen, zonder te klagen. Mensen zoals A’aed, die ondanks alles blijven geven – tot er niets meer over is.

Meer informatie over dit project: https://animalheroes.eu/nl/projecten/help-ons-medisch-team-in-gaza/

Meer over: opinie , gaza , dierenleed