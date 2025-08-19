Onze democratie is een datingapp geworden die het gevaar van de klimaatcrisis verdoezelt

Media presenteren de klimaatcrisis als een heerlijke zomervakantie en politici richten zich op de korte termijn in plaats van aandacht te hebben voor wat de planeet te wachten staat. Van Den Haag tot Washington wordt klimaatbeleid van tafel geveegd, constateert Druktemaker Lisa Loeb. Terwijl de ramp die dreigt ernstiger is dan een kernoorlog.