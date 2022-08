Onwil en dom marktfundamentalisme houden de profiteurstaks tegen

16 aug. 2022 - 11:52

Is de winnaar van de loterij ook een profiteur? Voordat je profiteur in de mond neemt is het goed als je een markt snap. Als de peut aan de pomp een eurootje goedkoper was, dan zouden we er iets meer van willen hebben. En omdat dat er niet is zou er tekort ontstaan. En rijen voor de pomp, en meer tekort en meer rijen totdat mensen het opgeven en de vraag weer wat inzakt. Maar de vrije markt laat het zover niet komen en biedt aan de hoogste bieder, net zo lang tot er voldoende afhakers zijn waardoor er weer evenwicht is. Die evenwichtsprijs is een gegeven voor u en mij en in beginsel ook voor de shell. Ze hebben mazzel. En gegeven de mate waarin mag dat best belast. Maar het is niet dat de olie op is he, maar dat we de boot wegjagen. Hoe dan ook: Ik zou kansspelbelasting heffen. Dat dekt de lading het best. En eens dat die gespeelde ministeriële onkunde tenenkrommend is en de olie-industrie wel degelijk aan de beurt om fors bij te dragen. (Ondanks dat we ze uitkotsten en onze grootste pensioenfondsen lieten desinvesteren in fossiel onder luid gejuich van deugend NL. Hoe stom kun je zijn? Ouwe weggooien als je nog lang geen nieuwe hebt)