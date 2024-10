Onvrede zwelt aan binnen VVD over asielbeleid Wilders 1

Francisco van Jole juicht de plotselinge ommezwaai en noemt het een staaltje "voortschrijdend inzicht". Hij vraagt zich wel af of deze visieverandering breder gedeeld wordt binnen de VVD. "Zijn ze daar Je Suis Sjuul?" wil hij van Peter Kee weten. De politiek duider die de wandelgangen van Den Haag kent als zijn broekzak bevestigt dat er inderdaad sprake is van groeiend verzet binnen de VVD. "Van buiten lijkt het of de rijen gesloten zijn maar de bestuurders van die partij bijvoorbeeld weten dat de spreidingswet die door Yesilgöz overboord is gezet, echt hard nodig is. Die balen daar enorm van."

Daarna gaat het over PVV-minister Faber die in hoog tempo medewerkers kwijtraakt. "Onder ambtenaren is wel veel verbazing over de PVV-ministers en Faber is wel koploper in het zeggen van rare dingen," maakt Kee duidelijk. Voor mensen die eer in hun werk leggen valt daar niet mee samen te werken. Van Jole stelt dat de PVV-bewindslieden door hun achtergrond niemand vertrouwen. Ze willen daarom niet eens met ambtenaren praten. "Dat is in de PVV-fractie ook zo. Alles wordt bepaald door Wilders en kan ieder moment veranderen. Niemand weet waar hij of zij aan toe is. Je kan er morgen aan gaan. Iedereen is bang voor elkaar. Wilders regeert echt als een zonnekoning."