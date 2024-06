Onverwacht gevolg klimaatcrisis: dit gemene gras groeit harder en neemt honden te grazen

“Door de weerhaken aan de pluim kan deze maar één kant op bewegen en dringt hij uiteindelijk ook door de huid. Dat gaat ontsteken en etteren. Zie je een grasaar bij je hond in de vacht, haal deze er dan zo snel mogelijk uit”. Wanneer zo'n grasaar door de huid dringt kan er dus een fikse ontsteking ontstaan. Maar ook kunnen de grasaren in de longen of andere vitale organen terechtkomen. "Dit kan tot ernstige complicaties leiden of zelfs tot overlijden", vertelt de Hondenbescherming in dit artikel.