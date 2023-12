Onverwacht akkoord: EU gaat met Oekraïne onderhandelen over toetreding tot unie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 416 keer bekeken • bewaren

De Europese Unie gaat onderhandelen met Oekraïne over een volgende stap naar het EU-lidmaatschap. Dat heeft Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, laten weten. Ook met Moldavië kunnen de toetredingsonderhandelingen van start, zo hebben de landen van de Europese Unie besloten op de laatste EU-top van het jaar.

De afgelopen dagen was het allesbehalve zeker dat Oekraïne zich op kon maken voor een volgende stap richting het lidmaatschap. De Hongaarse premier Orbán lag op ramkoers met de rest van de lidstaten. Behalve over de toetreding van Oekraïne tot de EU, werd er ook onderhandeld over 50 miljard euro aan financiële steun voor dat land om zich te kunnen blijven verweren tegen de Russische agressie. Voor de financiële steun valt zonder Orbán ook nog wel het een en ander te regelen, maar voor toetreding tot de EU kan een Hongaars veto wel roet in het eten gooien. Op dat punt is de rechts-populistische Orbán nu dus gedraaid.

Een mogelijke bijdrage aan het herziene standpunt van Hongarije, is dat de Europese Unie 10 miljard euro aan ingehouden betalingen aan Hongarije alsnog heeft overgemaakt. Dat geld, in totaal 30 miljard euro, werd ingehouden omdat de regering van Orbán de rechtsstaat ondermijnt, ondermeer door de rechterlijke macht in te perken, de persvrijheid de kop in te drukken en de rechten van minderheden zoals LHBTQI'ers en migranten en de vrijheid van meningsuiting te beperken. De EU zegt zelf dat het alsnog betalen van een deel van dat geld niets te maken heeft met het paaien van Orbán, maar dat het sowieso wel zou gebeuren.