Ontzetting over duistere bestseller die pedofilie en seksueel geweld promoot

In Frankrijk is een golf van verontwaardiging losgebarsten nadat ontdekt werd dat een duistere roman waarin ter bevordering van de spanning gruwelijk seksueel misbruik van kinderen wordt beschreven, waaronder dat van een baby, hoog in de bestellerlijst van Amazon stond. Het boek behoort tot het populaire genre 'dark romance' waarin wel vaker controversiële thema's worden gebruikt. Vooral op TikTok is het een populair genre onder boekenliefhebbers.

Bij de roman Corps à coeur (Lichaam tot hart) gaan echter alle seinen op rood. Het boek verscheen al in 2023 en beleefde een herdruk maar bereikte recent de bestsellerlijst van Amazon. De roman is geschreven door de Franse schrijfster Jessie Auryann die meer titels uit heeft gegeven in eigen beheer. Het verhaal draait om een erotische influencer die een cadeau ontvangt van een van haar volgers.

De online recensies zijn vernietigend, waarbij veel lezers de roman afkraken vanwege de oppervlakkige shocktactieken, hem walgelijk noemen en Auryann ervan beschuldigen seksueel misbruik te bagatelliseren en pedofilie te verheerlijken door expliciete beschrijvingen van misbruik van minderjarigen, waaronder baby's. "Dit boek is een opsomming van seksueel geweld, fysiek misbruik en brutaliteit, beschreven met het enthousiasme van een technische handleiding," luidt een recensie, terwijl een andere zich rechtstreeks tot de auteur richt: "Uw aanpak is extreem ongezond. De woorden die u kiest om een ​​baby van vier maanden en een zuigeling te beschrijven, zijn ongelooflijk gewelddadig en dragen niets bij aan bewustwording." Een andere lezer schrijft: "De auteur is zelf moeder. Meld haar boek en haar identiteit alstublieft bij de sociale diensten, want het is onacceptabel om een ​​boek te schrijven dat incest bagatelliseert of zelfs romantiseert."

Een twee dagen terug online gekomen petitie stevent in rap tempo richting de 100.000 handtekeningen. De petitie stelt dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is maar dat deze roman een Trojaans paard is die onder het mom van literatuur pedofilie goedpraat. "Wij weigeren toe te staan ​​dat literatuur wordt gebruikt als rechtvaardiging voor het onaanvaardbare." De petitie eist dat het boek uit de handel wordt genomen.

Auryann, een 39-jarige moeder van drie kinderen vertelt in haar online biografie dat ze "thrillers en duistere romances schrijft die grenzen aan pornografie en geweld", en voegt eraan toe: "Mijn verhalen draaien om ongemakkelijke situaties en gevoelige onderwerpen, en duiken in dingen die we liever niet ontdekken." (...) "Ik speel met maatschappelijke taboes en praat over dingen die we liever stilhouden. Ik wil dat lezers in het verhaal worden meegesleept en gaan nadenken, een standpunt innemen en hun zekerheden in twijfel trekken. Daarom schroom ik niet om verontrustende en kwellende scènes te creëren."

Aanvankelijk heeft ze nog getracht zich via social media te verdedigen door er op te wijzen dat het boek wel degelijk waarschuwt voor de inhoud, zoals een code is in het genre maar dergelijke waarschuwingen ontbreken in ieder geval in de webwinkels. Haar instagram-account is inmiddels offline gehaald.

“Ik ben geschokt door de ontdekking van fragmenten uit het online ‘boek’ Corps à cœur, waarin expliciet pedofiele scènes in een ‘geromantiseerde’ vorm worden gepresenteerd”, schreef LFI-parlementslid Antoine Léaument op X. De vertegenwoordiger van Essonne zegt contact te hebben opgenomen met Pharos en het openbaar ministerie op grond van artikel 227-24 van het Wetboek van Strafrecht betreffende seksuele misdrijven tegen minderjarigen. Ook de Hoge Commissaris voor Kinderen, Sarah El Haïry, heeft contact opgenomen en benadrukt: “We kunnen niet alles in de naam van een duistere roman publiceren.” Het parket van Parijs heeft deze informatie nog niet bevestigd. Na vragen over het mogelijk uit de handel halen verklaarde Amazon dinsdagmiddag dat het “de bewuste titel met spoed aan het onderzoeken was” alvorens “de nodige maatregelen” te nemen. Later die avond kondigde het bedrijf de verwijdering van het boek uit de winkel aan.

Bij de Nederlandse online boekverkoper Bol wordt het boek momenteel nog gewoon aangeboden.