Ontstoken nostalgklier

Bestaat er een verschrikkelijker decennium dan de tachtiger jaren? Mocht er ooit een tijdmachine worden uitgevonden, laat die jaren dan in een onbereikbare dimensie geplaatst worden. Als er al een ABC voor afschuwelijke begrippen bestond dan was het in die jaren geschreven. Alle baanbrekende vooruitstrevenheid van de voorgaande decennia genivelleerd.