“Een van de oorzaken van de klimaatcrisis zijn wij”, aldus Druktemaker Dolf Jansen bij De Nieuws BV. “Dat we er zijn, dat we ademen, dat we fossiele brandstoffen verstoken, dat we douchen en vliegen en onze dieselauto achteraan de file laten aansluiten, dat we vlees eten en zuivel nuttigen en ons voortplanten en dat we spullen kopen. Wij kopen heel veel, schaffen aan, laten bezorgen of zelfs flitsbezorgen, we maken ons best druk om de inflatie maar blijven vooralsnog kopen. Lieve luisteraar, alle beetjes helpen. En alle druppels samen maken de gloeiende plaat minder warm. Ontmeuk uzelf.”