Ontluisterende boekentip van de PvdA-voorzitter Opinie • Vandaag

Ontluisterend. Dat is denk ik de meest geschikte term voor de boekentip die PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent op 4 januari met ons deelde via haar instagramkanaal.

Ogenschijnlijk was er niet zo veel aan de hand. Met een foto van het boek ‘Het wajangspel – over strapatsen in het catshuis’, geschreven door Anneke van Dok en de tekst ‘in een ruk uitgelezen’ deelde de partijvoorzitter een link naar een boekverkooppagina.

Anneke van Dok, de schrijver van het boek was in een ver verleden o.a. staatssecretaris van Buitenlandse Handel voor de PvdA. Dus op zich een aardige geste, zou je denken, dat Sent het boek van deze oud-partijgenoot deelde.

Echter. Wie op de link klikte (en dat deed ik) en vervolgens ging lezen waar het boek over gaat (dit deed ik ook) en een klein beetje op de hoogte is van de, om de bewoordingen van Anneke van Dok te blijven, strapatsen binnen de PvdA van de afgelopen jaren gaat al gauw met zijn ogen knipperen, want wat lezen we hier?

Een van de hoofdpersonages, spindoctor in het Haagse, draagt de naam Thijs van Wijk. En op de achterflap van het boek lezen we dat er in het verhaal sprake is van bekende voorvallen.

Natuurlijk bestelde ik het boek.

En tijdens het lezen (dat overigens niet ‘in een ruk’ ging, want het is niet bepaald een heel goed boek) viel ik om de zoveel pagina’s van mijn stoel. De gelijkenis met een aantal verhalen en gebeurtenissen met en rondom oud-Kamerlid Gijs van Dijk is onmiskenbaar. Incluis het terugkerende thema ‘klachten over grensoverschrijdend gedrag’.

De vraag die rijst is waarom Esther-Mirjam Sent dit boek in hemelsnaam

met ons heeft willen delen. En hoe háált Anneke van Dok het in haar

hoofd om gevoelige zaken die zeker nog niet zijn uitgespeeld vrijelijk

op elkaar te stapelen alsof het verre geschiedenis betreft die haar

welliswaar inspireerde, maar vást niemand zal herkennen.

Toch een beetje een leestip dus. Niet omdat het zo goed is, maar omdat

het zo absurd is, dat je er dan tóch het fijne van wil weten.