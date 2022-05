Ontlast Schiphol, reken reizigers de échte prijs van een vliegticket

29 mei 2022 - 11:17

Ik wou de trein naar Triest nemen. Heen: met de Thalys naar Paris Nord. Met de metro naar Gare de Lyon. Overstappen in Turijn. De duur was zestien uur. Terug: van Triest naar Milaan. Daar overstappen. Overstappen in Olten. Overstappen in Basel. Overstappen in Den Bosch. Volgens mij ook nog overstappen in Utrecht. Kosten bij elkaar een euro of 700.