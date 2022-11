Ontketende Sinterklaas verbindt ons Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 255 keer bekeken • bewaren

Omdat het in de wereldpolitiek steeds nadrukkelijker om macht draait, moet ieder individueel land zo sterk mogelijk proberen te worden. Helaas staan de zesentwintig landen van de Europese Unie er aan het einde van 2022 zwakker voor dan op 1 januari van dit jaar. Door in een economische oorlog met Rusland verzeild te raken, hebben we onze betaalbare energievoorziening om zeep geholpen.

Politici proberen bovenstaand feit met de mantel der duurzaamheid te bedekken – Poetin pesten en het milieu redden in je warme trui -, maar de harde realiteit is dat we inmiddels zo duurzaam zijn dat we niet eens weten of we de volgende twee winters doorkomen. Sinterklaas is zulke mooipraterij zat, en besloot daarom voor het eerst in de geschiedenis per vliegtuig naar Nederland te komen.

Alsof hij zijn CO2-middelvinger nog niet genoeg vond, dweepte de Goedheiligman opzichtig met ons VOC-verleden. Botenbouwer Hein Klein, de maker van de nieuwe Stoomboot, mag zich voortaan Piet Hein noemen. Ik wist niet wat ik zag, en ook Yasmina Aboutaleb schreef er afgelopen maandag een verwonderde column over in de Volkskrant.

‘Het Sinterklaasjournaal is terug in de identitaire loopgraven’, constateerde Aboutaleb terecht. Dat Sint zo overduidelijk op oorlogspad is, doet vrezen dat we nog maar aan het begin staan. Zijn anti-woke-woedeuitbarstingen nemen waarschijnlijk monsterlijke vormen aan als hij op verlanglijstjes van vijfjarige jongetjes allerhande meisjesspeelgoed aantreft.

Tot een conservatieve revolutie lijkt de ontketende kindervriend ons te willen bewegen. Natuurlijk had hij vanaf onze vroegste jeugd het beste met ons voor, we zouden eigenlijk naar hem moeten luisteren. Aan de andere kant is Sint een patriarchale ellendeling, die zijn onderbetaalde medewerkers blootstelt aan gevaarlijke roetdeeltjes in ouderwetse schoorstenen.

Laten we te midden van het tumult in ieder geval één zegening tellen: met controverse rondom het Sinterklaasjournaal hebben we eindelijk een traditie die ons blijvend verbindt.