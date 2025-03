Onthutsend beeld van kwaliteit crisismanagement bij instellingen van mishandeld pleegzorgmeisje Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Verantwoordelijke instellingen William Schrikker Stichting en Enver werken in crisissituaties maar handelen daar niet naar.

In de hoorzitting in de Tweede Kamer over het ernstig mishandelde pleegzorgmeisje in Vlaardingen werden de bestuurders en toezichthouders van de William Schrikker Stichting (jeugdzorg) en van zorgorganisatie Enver (pleegzorg) door de Tweede Kamer gehoord als verantwoordelijke partijen in de zaak van het mishandelde pleegzorgmeisje.

In het vervolgdebat met de bewindspersonen in het kabinet Schoof over de veiligheid van kinderen die toevertrouwd zijn aan onze overheid gaat het vooral om de vraag hoe zo’n ernstig incident voortaan voorkomen kan worden. Het voor de hand liggende antwoord is niet zozeer méér strikte regelgeving en betere handhaving. Wel veel beter bestuur en intern toezicht bij dit soort specifieke zorgorganisaties, die vooral in acute crisissituaties moeten optreden en fungeren.

Opmerkelijk genoeg hebben, na het vernietigend inspectierapport “Casusonderzoek pleegzorgmeisje Vlaardingen”, beide toezichthouders van de verantwoordelijke zorgorganisaties direct besloten om het bestuur niet naar huis te sturen en zelf ook als toezichthouder aan te blijven. Vanuit meerdere overwegingen en vooral vanuit goed bestuur totaal misplaatste reacties.

Met belangstelling heb ik de hoorzitting gevolgd en voelde met zoveel andere belangstellenden die dit hebben gadegeslagen de onmacht en totale verbijstering over wat er allemaal aan tekortkomingen opgesomd werden in het functioneren van medewerkers die direct of indirect te maken hadden met dit dossier. In hun functioneren was wel een duidelijk bewustzijn van een crisissituatie, maar werd er volstrekt niet gehandeld naar een ernstige crisissituatie. Met een crisis moeten alertheid, lef en durf als dat nodig is het 24/7 aan staan.

Bij dit dossier past vanuit goed bestuur en toezicht maar één duidelijke reactie: diepe schaamte! Alsmede het direct ontslaan van de verantwoordelijke bestuurder en het opstappen als toezichthouders wegens ernstig falend bestuur en falend intern toezicht.

Vingerwijzen wie er allemaal schuldig zijn en wat er veranderd moet worden om dit soort situaties te voorkomen is nuttig. Maar om snel de veiligheid van kinderen beter te borgen is van groter belang. Medewerkers snel bijscholen in crisismanagement kan niet snel genoeg gebeuren. Het kind eerder serieus nemen en minder als medewerkers vergaderen en overleggen ook als de situatie daar om vraagt. In dit dossier ontelbaar vaak.

Beter in de toekomst één keer een melding ten onrechte behandeld te hebben als een acute crisis waardoor te snel is doorgepakt door een instelling, dan één keer te weinig. Met alsdan alle ernstige nadelige gevolgen voor de veiligheid van een kind dat aan de zorgen van onze overheid wordt toevertrouwd.