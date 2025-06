Onterechte aanval op de FNV-democratie

Maandag 2 juni 2025 gaven Jos Brocken en Roel Berghuis aan bij De Nieuws BV wat er volgens hen niet deugt aan de FNV-structuur. De bezwaren kwamen erop neer dat zij vinden dat het Ledenparlement van de bond niet rechtstreeks door de leden gekozen moet worden. Als het hoogste ledenorgaan niet rechtstreeks gekozen zou worden maar via getrapte verkiezen, zou dat beter zijn. Zij vergaten erbij te vertellen dat de leden per sector het ledenparlement en de sectorraden kiezen. De ledenparlementsleden wonen de sectorraadsvergaderingen bij, weet ik als voormalig ledenparlementslid. Bovendien kan een sectorraad een ledenparlementslid dat niet functioneert terugroepen. Kortom het aangevoerde bezwaar door twee gepensioneerde werkorganisatieleden, is een niet bestaand probleem.