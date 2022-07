Ontbossing in Amazone breekt record

10 jul. 2022 - 11:33

Na de kap steken boeren het gebied vaak in brand.... Even iets uitleggen. Er zijn 2 manieren van ontginnen in de Amazone (en vroeger in Java, de zgn ladang). Op het plaatje zien we wat er tegenwoordig massal gebeurt, met machinerie, kettingen, bulldozers, maar dan oet er al wel een weg heen zijn (zie personenautos), en gaat alle bovengrondse en wortel en stronken eruit, wordt op hopen geschoven, en de fik erin, zodat je kunt ploege en inzaaien. Andere manier, die vroeger de enige was, en nu nog veel voorkomt, is door kleine local boertjes, die geen ploeg of paard hebben, alleen bijl, zaag en plantsok, bos wordt gekapt (vaak minder dan 1 ha), gedroogd, op hopen geschoven en verbrand, maar stronken en wortels blijven intact, en ook enkele grotere bomen overleven het. Er wordt niet geploegd, maar in de as gezaaid, gewied (weinig onkruid omdat schoon, geoogst en daarna verlaten, zodat bos weer opgroeien kan, en de boer er na 20 of 30 jr op terug kan komen om te zaaien. Het is duidelijk, dat vooral die eerste methode de kwaaie aap is, en hoognodig gestopt dient te worden, het is ook geen nationale zaak eigenlijk, maar een internationale, vrije markt en export van soja (voor ons vee en ons stikstofprobleem) enz doet ontzaglijk veel kwaad, en het gaat gewoon maar door...

