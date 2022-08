Ont-uitvinding is pas duurzaam

17 jun. 2022 - 15:31

@ Danielle & Eric - aardige kanttekeningen. 'Ont-uitvinding', dat dekt de lading alleen op eerste gezicht. 'On-uitvinding' zou meer correct zijn, denk ik. Daniëlle heeft gelijk: 'ont-' hoort bij 'ontdekken', 'ontplooien', 'ontfermen', 'ontwikkelen', 'ontzetten', het gaat om het begin van iets. 'Ontdooien', 'ontwaren', 'ontvetten'.... meestal positief, maar 'ontduiken' is weer typisch iets des Ruttes, zal ik maar zeggen. Wat dan? 'To invent' wordt 'to unvent'? 'To discover' wordt 'to disdiscover' of desnoods 'to cover'? 'To cover up'? Ach, ik dwaal bewust af, omdat taalspelen me altijd interesseren. Probleem: je kunt alle kernwapens onklaar maken en de vrijwel volmaakte surveillantie-armaturen overal doen de rest. Maak de overdracht van nucleaire kennis onmogelijk door alle deskundigen vriendelijk te interneren op tropische eilanden. Ze mogen alles wat ze begeren, alleen mogen ze niet leken ontmoeten. Hadden ze maar nooit idiote studies als kernfysica moeten gaan doen. Boontje komt om zijn loontje. Zachte heelmeesters maken... etc. etc. (Het wordt me door de klimaatveranderingsgerelateerde tropische hitte even teveel... ik ga me verder bezig houden met het nodige 'bil' (lustopwekkend) en daarna zalige 'löf'.) Dit thema is me niet snus genoeg.