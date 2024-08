Onschuldige DJ op schokkende wijze opgepakt, spreekt van etnisch profileren door veiligheidsdiensten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 432 keer bekeken • bewaren

Een aantal onschuldige Amsterdammers, onder wie radiopresentator Serginio Piqué, zijn vrijdag 2 augustus zonder enige aanleiding in Antwerpen gearresteerd door een zwaarbewapend arrestatieteam. Op beelden van omwonenden is te zien hoe de dj en zijn medepassagiers met vuurwapens worden bedreigd alsof het levensgevaarlijke criminelen en midden op straat een vernederende arrestatieprocedure moeten ondergaan, in de boeien worden geslagen en afgevoerd met een arrestantenwagen. De reden voor het shockerende politieoptreden zou zijn dat het gezelschap toevallig dezelfde route had afgelegd als de zwaarbeveiligde kroonprinses Amalia maar mogelijk speelt er meer.

Piqué, die voor FunX werkte en tegenwoordig een weekendprogramma presenteert op de digitale zender NPO Blend, reed met zijn vrienden vanaf de Singel in Amsterdam naar de binnenstad van het Belgische Antwerpen. (...) Een „Nederlandse veiligheidsdienst” had de Belgische autoriteiten ingelicht, zegt de advocaat van Piqué en zijn vrienden tegen Het Parool. De Belgische politie kan tegenover NRC niets over het voorval zeggen. In de politiebus zou de groep hebben gezegd niet te weten dat Amalia eerder die dag dezelfde route had afgelegd. „Ze kregen te horen dat ze nu in ieder geval een goed verhaal hadden, en dat zij hun weg mochten vervolgen.”

Het Parool schrijft dat de verdachten het idee hebben dat de buitenproportionele politieactie is gebaseerd op racisme.