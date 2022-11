‘Ons eensgezinde gebalde vuistje schrikt niemand af’

2 mrt. 2022 - 16:00

Anders dan al die druktemakers hier beneden, kan ik de (cynische) humor van Marcel wel waarderen. Maar even wat anders. Voor mij onbegrijpelijk dat de bekwaamheid van een minister langs de lat van een vorig beroep wordt gelegd. Je komt het steeds weer tegen: een minister op een bepaalde post moet zijn of haar sporen al verdiend hebben op dat vakgebied. Wat een grote onzin! Ministers moeten in de eerste plaats bestuurskwaliteiten hebben. In dit geval dus een juiste politieke inschatting kunnen maken. Een eerdere relatie met het vakgebied (jurist op Justitie, b.v.) kan uiteraard aanvullende voordelen hebben, maar zijn ondergeschikt aan bestuurderskwaliteiten. Een minister maakt deel uit van een kabinet, dat in principe met een mond spreekt. Een besluit of stellingname van een minister (of staatssecretaris) is daarom niet eigen aan die minister, maar aan het hele kabinet. Wat ik daar, in dit verband, mee wil zeggen, is dat, voordat een (zeker een belangrijk) besluit naar buiten komt als beleid of kabinetsstandpunt, een groot scala aan adviezen is ingewonnen en tegen elkaar afgewogen, tot het kabinet op basis daarvan een politiek besluit neemt. Zo ook een minister, of dat nu Ollongren of Hoekstra is; die baseert een besluit op vakbekwame ambtenarenadviezen, weegt die af tegen eerdere of komende politieke besluitvorming en of Ollongren ooit luitenant-kolonel of bakker is geweest, dat besluit komt niet uit de koker van een oud-soldaat of koekenbakker, maar uit die van een politieke visie. En, natuurlijk, het is soms heel leuk om over de poppetjes en hun opleiding of ervaring te spreken (voer voor grappen), het speelt nauwelijks een rol bij het kabinetsbeleid. Politieke ervaring is meestal belangrijker. Dat zag ik ook, tussen haakjes, in dat onderbuikprogramma van die 'lollige' VI-vandaag clowns die van extreem-rechts, via de VVD, opnieuw kiezen voor uiterst rechts: het verwarren van de poppetjes als persoon (haha) en de politiek visie (visie, nooit van gehoord) van die persoon binnen het geheel, meest een democratisch gekozen Kamermeerderheid. Hoe we die mogelijk verafschuwen.