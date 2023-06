‘Ons antwoord op mensenhandel? Mensenhandel’

Volgens de Verenigde Naties zijn meer mensen dan ooit op de vlucht. Ondertussen heeft Europa een asieldeal gesloten. Vluchtelingen worden bij aankomst opgesloten. “De kinderen niet helaas, daar heeft onze staatssecretaris Van der Burg nog hard voor geknokt, maar het is niet gelukt”, vertelt Druktemaker Pieter Derks in de Nieuws BV. Vluchtelingen worden zo snel mogelijk uitgezet, is het plan. “Ik verwacht een stormloop van dictators die geld nodig hebben en bereid zijn mensen in een tentenkamp te dumpen, mits daar een mooi bedrag tegenover staat natuurlijk. Voor de vluchtelingen die dan alsnog in Europa blijven, geldt dat EU-landen ze moeten opvangen, elk land naar verhouding van het aantal inwoners. En als ze dat niet doen, betalen ze 20.000 euro per niet opgevangen persoon. Dat is het antwoord van de EU op mensenhandel? Mensenhandel.”