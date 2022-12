Onrustig in Oost-Aziatisch luchtruim, China en Noord-Korea schenden luchtruim Taiwan en Zuid-Korea Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

China heeft de afgelopen 24 uur 71 gevechtsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim ingestuurd, waaronder straaljagers en drones. Dat heeft de Taiwanese regering laten weten. Het land spreekt van de grootste schending van het luchtruim tot nu toe door China, dat de afgelopen maanden de dreiging richting het eiland heeft opgevoerd.

Op maandag liet China 43 vliegtuigen de Taiwan-pas oversteken, het punt dat wordt beschouwd als de luchtgrens tussen China en Taiwan. China erkent de eilandstaat niet als zelfstandige natie en beschouwt het in plaats daarvan als een afvallige provincie. De Chinese president Xi liet bij zijn herverkiezing in oktober nog weten dat een inname van Taiwan met geweld niet is uitgesloten.

China heeft bevestigd dat zijn luchtmacht een groot aantal gevechtsvliegtuigen de lucht in heeft gestuurd. Volgens Beijing gaat het om aanvals-oefeningen, die worden gehouden omdat “Taiwan en de VS zich de afgelopen tijd agressief hebben opgesteld”. De verhoudingen tussen de VS en China kwamen dit jaar verder op scherp te staan, toen in september voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi Taiwan bezocht. Het was voor het eerst in een kwart eeuw dat zo’n hooggeplaatste Amerikaanse politicus het eiland bezocht. Joe Biden herhaalde kort daarop de Amerikaanse belofte Taiwan militair te ondersteunen in het geval van een Chinese aanval.

Noord-Korea

Zuid-Korea heeft maandag gevechtsvliegtuigen en -helikopters ingezet om Noord-Koreaanse drones te verjagen die de zuidelijke grens waren overgestoken. Daarbij zijn waarschuwingsschoten afgevuurd, zo heeft de Zuid-Koreaanse legerleiding laten weten.

Maandagochtend lokale tijd vlogen de Noord-Koreaanse drones het Zuid-Koreaanse luchtruim binnen boven de noord-westelijke stad Gimpo, net buiten Seoul. Terwijl de Zuid-Koreaanse luchtmacht aan een onderscheppingsmissie begon, werden alle vluchten van de luchthavens van Gimpo en het nabijgelegen Incheon stilgelegd. Ten minste één drone zou korte tijd boven hoofdstad Seoul hebben gevlogen.

Een van de Zuid-Koreaanse toestellen raakte direct na het opstijgen in moeilijkheden en stortte neer nabij de oostelijk gelegen Wonju-basis. De twee piloten wisten zich op tijd uit het toestel te redden en zijn met enkele verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.