Onrust op financiële markten brengt onderbelichte risico’s van casinopensioen goed in beeld

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Gelukkig zijn grote pensioenfondsen nu nog niet ingevaren

De kans op een recessie hangt altijd als een zwaard van Damocles boven de economie van ieder land. De economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten (VS) zijn daarbij belangrijk om in de gaten te houden.

Er is een belangrijke ontwikkeling te melden over de omvang van de staatsschuld van de VS. Die is al tijden extreem hoog maar heeft nu een omvang die tot zorgen leidt. De staatsschuld in de VS bedraagt in augustus 2024 35 biljoen dollar. Dat zijn 12 nullen die achter het getal 35 staan.

Voornoemde staatsschuld groeit gestaag door. Omdat de dollar nog steeds de meest gewilde munteenheid in de wereld is, kan de staatsschuld van de VS ook hoger zijn dan de staatsschuld van een ander land. Maar ook voor de VS zijn er grenzen. De kans op bezuinigingen is dan ook reëel en dat zal vervolgens haar invloed hebben op andere economieën.

Met de toenemende onrust op het geopolitieke vlak is de kans dan ook groot dat een recessie niet op voorhand uitgesloten kan worden. Pal vóór de grootschalige omzetting van ons huidige pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel, waarin een collectief vermogen van 1500 miljard euro in individuele spaarpotjes moet worden omgezet. Invaren wordt dat genoemd. In dit uiterst negatieve financiële klimaat gaan de pensioenfondsen de komende jaren invaren. Meer op hoop van zegen dan dat er een valide en goed onderbouwd uitvoeringsplan zonder losse eindjes aan ten grondslag ligt. De wet is er nu eenmaal en alle grote en felle voormalige tegenstanders van het nieuwe stelsel zoals de nieuwe regeringspartijen PVV, BBB en NSC, doen er opmerkelijk genoeg het zwijgen toe.

Iedere pensioengerechtigde is straks afhankelijk van stabiele financiële markten. Voor een pensioen dat meebeweegt met de ontwikkeling van beurskoersen geeft dat een onrustig gevoel. Vooral voor pensioengerechtigden die al met pensioen zijn of niet ver van hun pensionering meer afstaan. Nederland heeft zichzelf opgezadeld met een nieuw pensioenstelsel waarin, als de financiële markten stabiel zijn en blijven, het pensioen goed geborgd is en blijft. Alleen gaat dat niet op als deze markten een hoge graad van grilligheid en onvoorspelbaarheid tonen gedurende een langere tijd. Ondanks allerlei ingebouwde (schijn-)zekerheden in het nieuwe stelsel, blijven er genoeg onzekere en uiterst kritische factoren staan die recht doen aan de kwalificatie van casinopensioen.

Als rekening wordt gehouden met de huidige situatie in de wereld en alle voor economieën relevante ontwikkelingen en feiten, zoals klimaatverandering, energie- en watercrisis, vergrijzing, internationale conflicten en oorlogen en instabiele landen en economieën, dan is waarschijnlijk ook niet meer te ontkomen aan het casinokarakter van onze pensioenen.

Voor alle generaties zal het een uiterst onzekere economische toekomst worden. We hebben nu nog geen centje pijn in Nederland, maar of dat zo blijft is uiterst ongewis.