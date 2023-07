Onmisbaren en overbodigen

7 jul. 2023 - 7:03

De laatste keer dat ik net was aangenomen bij een bedrijf om in dienst te gaan werken had ik het met de manager over specialisme. Ik meldde dat ik maar 1 ding kan. "Ik kan andere mensen laten denken dat ik wat kan." Hij moest lachen en vroeg mij of anderen daar dan wel in zouden trappen waarop ik zei: "Je hebt mij zelf pas nog aangenomen." Moraal van dit verhaal is, is dat je niets hoeft te kunnen en ook al helemaal niet onmisbaar hoeft te zijn. Het enige wat je moet kunnen is andere mensen laten denken dat je iets kan of dat je onmisbaar bent. Overigens denk ik dat heel veel mensen gericht zijn om het leven voor zichzelf beter te maken. Als ik ergens kan werken waarbij ik in 1 klap 50% meer kan verdienen, dan zou ik daar waarschijnlijk niet al te lang over denken (alhoewel ik opdrachten voor PVV en of FvD dan wel weer zou weigeren) en ik denk dat heel veel mensen hetzelfde redeneren.