Online-radicalisatie grootste terreurdreiging, vooral uit extreemrechtse hoek

Het plegen van een aanslag wordt steeds vaker een individuele daad. Terroristische aanslagen zijn daardoor moeilijker te voorspellen. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dinsdag in het halfjaarlijks rapport over de verschillende dreigingen. Online-radicalisatie, een van de grootste problemen van dit moment, is volgens het NCTV-rapport vooral in rechtsextremistische kringen terug te zien.

Waar terreurnetwerken door fysieke bijeenkomsten vaak nog tegen te houden waren, is dat bij individuen een stuk lastiger. Daarvoor waarschuwt Jelle Postma, directeur van internationaal inlichtingenplatform Justice for Prosperity Foundation tegenover ANP: "Radicalisering gebeurt nu in een onlineomgeving, vaak op sociale media of in games, zonder toezicht van ouders en de overheid. Individuen zijn altijd ongrijpbaar geweest, dat was met Breivik in Noorwegen al zo. Het is echter zorgwekkend dat de aantallen groeien en de bereidheid om over te gaan tot geweld ook groter wordt."

Postma reageert ook op de NCTV-constatering dat de online-radicalisatie vooral in extreemrechtse hoek plaatsvindt: "Opruiende en polariserende taal in de politiek wordt overgenomen door burgers. Die gebruiken die taal online, daarna offline en als er eenmaal over gepraat wordt, is de drempel om geweld te plegen lager." Volgens de oud-AIVD'er moet de angel uit het maatschappelijk debat gehaald worden. "Zolang er olie op het vuur wordt gegooid door mensen met een voorbeeldfunctie in de politiek of media, zal de dreiging niet afnemen." Namen noemt Postma niet, maar omdat Joop de beroerdste niet is vullen we dat graag in: Wierd Duk, Geert Wilders en Caroline van der Plas, om maar een paar van de grootste haatzaaiers te noemen.

De dreiging van een terroristische aanslag in Nederland blijft op niveau 4 van de 5, oftewel "substantieel". Dat betekent dat er een "reële kans" is op een aanslag in Nederland. Ook op andere punten is het beeld niet ingrijpend anders dan een halfjaar geleden. Het vermogen van Islamitische Staat om aanslagen in Europa te plegen is "waarschijnlijk tijdelijk afgenomen", onlineradicalisering onder jihadistische jongeren wordt wel "een groeiend probleem" genoemd.

Van een terroristische dreiging uit linksextremistische hoek is volgens de NCTV geen sprake.