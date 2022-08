Online daten duurzamer dan ouderwetse afspraakjes Opinie • 05-06-2013 • leestijd 3 minuten • bewaren

Ivan Wolffers Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Het lijkt er op dat huwelijken die ontstaan zijn door een ontmoeting op het net wat duurzamer zijn

Heb je je partner via het internet ontmoet? Maak je je nu bezorgd dat het web misschien geen solide basis vormt voor een duurzamer en gelukkig relatie? In dat geval zal dit onderzoek je opmonteren, want het laat zien dat mensen die online hun partner ontmoet hebben en daarmee getrouwd zijn niet ongelukkiger zijn en sneller weer scheiden.

Het lijkt er zelfs op dat huwelijken die ontstaan zijn door een ontmoeting op het net wat duurzamer zijn

In opdracht van een grote Amerikaanse dating site in de Verenigde Staten werd dit onderzoek gedaan. Daarvoor werden online interviews afgenomen van 19.000 mensen die een heteroseksueel huwelijk hadden gesloten tussen 2005 en 2012. Die huwelijken zijn natuurlijk allemaal vrij recent, maar hoe lang zijn mensen nu serieus aan het daten op het net? Dat is natuurlijk nog niet zo lang. Je zal het hier dus mee moeten doen. Of het echt “ze leefden nog lang en gelukkig” zal zijn weten we (nog) niet.

Meer dan een derde van de geïnterviewden had zijn partner via internet ontmoet. 45 procent via een dating site en 28 procent via de sociale media, zoals Facebook. Waar halen andere mensen dan een partner vandaan, vraag je dan onmiddellijk af. Nou 22 procent ontmoette de partner op het werk, 19 procent werd door vrienden aan hun toekomstige partner voorgesteld en, romantisch, maar het bestaat nog: 11 procent kende elkaar van school. Omdat de huwelijken pas recent zijn gesloten waren de scheidingscijfers laag. 5 procent was officieel gescheiden en 2,5 procent was nog wel getrouwd maar leefde niet langer samen met de partner.

Maar dan nu waar het echt om gaat: Van degenen die online hun partner ontmoetten was 5,9 procent niet meer bij elkaar en van wie in de ‘echte wereld’ tegen z’n partner was opgelopen was 7,6 procent niet meer bij elkaar. Ook als je gaat controleren voor mensen met de zelfde leeftijd of zelfde maatschappelijke achtergrond blijven die cijfers zo. Het valt dus niet op een andere manier te verklaren. Wat wel te zien is uit de gegevens is dat degenen die de partner in de echte wereld ontmoetten vaker heel oud, heel jong of hadden niet zo welgesteld waren.

De interpretatie? Dat is voor een deel gissen. Het kan zijn dat wie op het internet naar een partner zoekt dat bewust doet, terwijl wie je in het wild van de echte wereld tegenkomt meer een kwestie van toeval is. Het kan ook zijn dat het komt door de zwaktes in het onderzoek. Een online onderzoek bereikt natuurlijk meer mensen die toch al veel op het net zitten. Bovendien bleken de internetontmoeters wel wat gelukkiger, maar hoe definieer je geluk? Wat natuurlijk ook nog pikant is: de partners van de mensen die de online vragenlijst invulden werd niet om hun mening gevraagd.

