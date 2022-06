‘Onleefbare situatie Ter Apel is geen crisis, maar beleid’

In Ter Apel slapen asielzoekers al weken op stoelen. “We zijn volledig afhankelijk van NGO’s om ons te helpen”, vertelt Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. “Het Rode Kruis heeft tenten neergezet. Daar was vervolgens een dag lang geen eten of drinken, dus het is te hopen dat de VN binnenkort voedselhulp komt droppen of dat er in Zuid-Soedan een grote benefietactie wordt gehouden om Nederland te helpen deze onoplosbare crisis het hoofd te bieden. Geintje natuurlijk. Als we dit echt een crisis vonden, waren er allang extra bedden en een paar maaltijden geweest. Hoe serieus alle burgemeesters en ministers er ook bij kijken: dit is geen crisis, dit is beleid. Asielzoekers die op stoelen slapen, of in provisorische tenten, er zijn politici die hier alleen maar van konden dromen. Er is jarenlang keihard aan gewerkt om dit punt te bereiken.”