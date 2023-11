Ongevraagd advies aan burgemeester Mikkers van Den Bosch inzake zijn racistische uitlatingen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 714 keer bekeken • bewaren

Toon werkelijk berouw, door op pelgrimage te gaan in uw eigen superdiverse Den Bosch

Beste burgervader van het magisch mooie Den Bosch,

Van leeftijdgenoot tot leeftijdgenoot (we zijn beiden van 1968), van vader tot burgervader. U moet het beest in de bek kijken, de feiten onder ogen zien. U bent uw gezag kwijt.

Het was een brug te ver: het beruchte videofragment waarin u bij wijze van grap een burger in de zaal die racistisch losgaat op Syriërs lachend en al wil “corrigeren” en Marokko het slechtste land in de wereld noemt. En hoe slim of zelfs misschien oprecht uw spin bedoeld is, het is niet overtuigend. Dat u voor de camera’s door het stof gaat is echt te mager. “Zwaar excuus” met de mond belijden is te makkelijk.

Het is 2023. U bent burgervader van een grote superdiverse stad, de hoofdstad van Noord-Brabant ook nog. Van een partij (VVD) die in de regering zit, van de partij van onze premier en van de nieuwe partijleider die zelf een bi-culturele achtergrond heeft. U lacht mee met een racistische opmerking over de Syriërs en serveert er ook nog eentje over Marokko bij?!

Er zijn maar drie redelijke gevolgen te bedenken voor zo’n misselijke misstap van een burgervader:

De VVD royeert u om een norm te stellen: in ons midden geen ruimte voor racisme; De gemeenteraad van Den Bosch zwaait u af om een norm te stellen: Dag Sinterklaasje, het was gezellig maar burgemeester van alle Bosschenaars mogen zijn gaat u nooit meer lukken.

Ik zou beide normstellingen zeer terecht en redelijk vinden. Toch hoop ik van ganser harte dat u dit alles voor bent en het derde redelijk scenario uitkomt. Dat hoop ik voor u en uw persoonlijke ontwikkeling, het is nooit te laat om te leren, dat hoop ik voor de Bosschenaars, zodat zij trots kunnen zijn op hun burgervader als pionier in heruitvinden van het stedelijke wij-gevoel. En ik hoop dit voor heel Nederland: op een kruispunt blijven doormodderen in wij/zij-denken, of een nieuwe saamhorigheid uitvinden?

Wat is dan die derde optie?

Wel nu, u bent de burgervader van een eeuwenoude stad met een diep Katholieke inslag. Geheel passend bij het culturele DNA van uw stad zou ik u willen adviseren om berouw te tonen. En niet alleen dat met de mond te belijden, maar ook met uw voeten.

Veelal gingen de katholieke koningen te voet naar Rome als een teken van berouw in de middeleeuwen. Vreest u maar niet, ik heb goed nieuws: uw Rome ligt in uw eigen stad, en wel in de vele verhalen van uw stad.

Hoe werkt dat?

Gaat u 40 dagen te voet rond in uw stad. Van de ene wijk naar de andere wijk. Van het ene buurthuis naar de ander, aankloppend aan vele deuren.

Bied uw diensten aan in ruil voor een maaltijd, een onderkomen.

Bied uw diensten aan als koffieschenker in een kerk, theebezorger bij een moskee, schoonmaker in een buurthuis, conciërgeassistent in een basisschool.

Uit uw ambt-harnas! Geen vluchtig burgemeester werkbezoek-cliché. Handen uit de mouwen, en hand ophouden voor een broodje, een maaltijd. Oefenen in bescheidenheid.

Hopen dat als je echt dienstdoet voor alles en iedereen, dat ze je echt in vertrouwen nemen over hun leven en hun verhaal.

En ja, vooral de wijken, de scholen, verenigingen en bejaardenhuizen opzoeken waar de verscheidenheid van uw stad in beeld komt. Doet u vooral veel dienst aan Bosschenaars met een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. En nee, niet door met de mond excuus aan te bieden, maar door hen te dienen. Oefenen in empathie, door mee te maken en er een onderdeel van te worden.

Beleg uw laatste persconferentie voor de komende veertig dagen (veertig dagen, ja ook zo’n middeleeuws magisch getal). Zeg dat u mediastilte kiest, op pelgrimage gaat in uw eigen stad, als teken van berouw en om rijker in perspectief en volwassener als bestuurder terug te keren.

Doet het voor uzelf, voor uw stad, voor Nederland. Zorg dat u anders de geschiedenis in gaat.

Was getekend,

Shervin Nekuee

Adviseur in inclusief leiderschap