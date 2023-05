Ongemakkelijk bevrijdingsherdenking in Italië vanwege premier met neo-fascistische banden

25 apr. 2023 - 14:51

Extreemrecht, fascisme en vrijheid. Nooit een combinatie geweest. Men wil het voor 1 groep, niet voor de hele bevolking. Fascisme is onderdrukking. Tienduizenden Italianen werden opgesloten, gemarteld of vermoord in de 23 jaar tijd dat Il Duce aan de macht was. Propaganda, waar ook huidig extreemrechts niet vies van is, was 1 van de wapens die Benito gebruikte. In de hoop zieltjes te winnen. Na 23 jaar was het finito met Benito en laten we hopen dat Il duce femminile er minder langer zit.

