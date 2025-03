Ongelooflijk domlinks conservatisme Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 531 keer bekeken • bewaren

Henk Leenders Oud-lid Tweede Kamer voor de PvdA

Wat een staaltje van ongelooflijk domlinks conservatisme dat we de laatste weken zien van enkele eminente, maar uitgerangeerde linkse oud-politici van de PvdA. Ze waren het al lang niet eens met de samenwerking in de huidige vorm tussen GroenLinks en PvdA, maar zijn woest door de aankondiging dat de leden in juni aanstaande gevraagd wordt te stemmen over het samengaan in een nieuwe partij, die we voorlopig even Verenigd Links zullen noemen.

Hans Spekman, Gerdi Verbeet, Ad Melkert en Rob Oudkerk, vier sociaaldemocraten die zich zorgen maken over de toekomst van de sociaaldemocratie in Nederland. Hoewel al lang duidelijk is dat een overgrote meerderheid van de PvdA-leden voor dit samengaan is, blijven zij zich in een achterhoedegevecht verzetten tegen deze vorm van linkse samenwerking. En tot mijn grote verbazing overwegen zij een nieuwe sociaaldemocratische partij op te richten, zodat de verweesde arbeider toch nog een mogelijkheid heeft zich ergens bij aan te sluiten.

Waarom conservatief? De dame en heren geloven dat er straks geen partij meer is voor de “gewone Nederlander” die moet sabbelen met een klein inkomen. Dat is de “oude” arbeider die vroeger traditiegetrouw voor de PvdA koos omdat die partij hen deed verheffen boven hun armoedige bestaan. Alleen, die arbeider van toen bestaat niet meer, en voor zover ze wel bestaan, zijn ze al lang overgestapt naar de PVV, of beter, de SP. De kiezer van de huidige PvdA (en GroenLinks) zijn de overwegend sociaaldenkende hoogopgeleiden. Dat zijn mensen die het zelf (best) goed hebben en dat een ander ook gunnen. Die bestaanszekerheid niet alleen zien als “brood op de plank” en “een dak boven je hoofd”, maar ook redeneren dat van bestaanszekerheid geen sprake kan zijn in een ongezond leefmilieu en met almaar stijgende klimaatproblemen.

Waarom dom? Als zij het hierbij zouden laten is het te zien als een mening waar ik zelfs waardering voor zou kunnen hebben. Het kwalijke zit hem in het voornemen een nieuwe partij op te richten, een partij die zomaar twee zetels zou kunnen halen. En die twee zetels zouden Verenigd Links zomaar de tweede of derde partij kunnen maken na verkiezingen.

De PVV en GroenLinks-PvdA zitten elkaar in de huidige peilingen op de hielen, De VVD is bezig aan een voorzichtige opmars. Een van deze partijen wordt de grootste, en zal daarmee de regie krijgen over de vorming van een nieuwe regering. En laten we eerlijk zijn, In deze onzekere tijd met grote geopolitieke problemen, wil je toch een degelijk bestuur met een minister-president die ervaring heeft in Europa en de wereld? En die meest ervaren minister-president zit nu toevallig bij Verenigd Links. De, door de vier verguisde, huidige leider van GroenLinks-PvdA.