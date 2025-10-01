'Ongelofelijk dat Eva Jinek zo over migranten praat' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 129 keer bekeken • bewaren

Peter Kee is met verlof en daarom neemt deze week parlementair journalist Anna Pleijsier plaats tegenover Francisco van Jole bij De Nieuws BV. Ze vertelt over de kieswijzers die online komen nu de Nederlandse kiezers over vier weken naar de stembus gaan. "Wat opvalt aan de uitslagen is dat GroenLinks-PvdA op het spectrum gewoon een linkse partij is, terwijl je ook kunt zien dat de VVD echt fors naar rechts is opgeschoven. Terwijl in de media voortdurend het beeld opduikt dat GroenLinks-PvdA geradicaliseerd is. Dat zie je niet terug in de resultaten."

Van Jole merkt op dat het misschien tijd is voor de VVD en PVV om te fuseren nu de partijen zo dicht tegen elkaar aan schuren. Dat blijkt ook uit het optreden van minister Van Weel die weigert stervende Palestijnse kinderen te helpen. Van Jole: "Als het om Israëlische kinderen zou gaan, zou hij nu door zijn eigen partij van antisemitisme beschuldigd worden. Je moet er niet aan denken dat je op Van Weel aangewezen bent als je in het water ligt en dreigt te verdrinken want in plaats van te helpen zal hij dan zeggen dat hij vast droge kleren voor je gaat zoeken. De VVD is een partij zonder hart geworden."

Van Jole keek op verzoek van de redactie ook naar het interview van Eva Jinek met Frans Timmermans. "Tot nu toe was het zo dat er geen enkele talkshow was waar Timmermans als politicus tot zijn recht kon komen. Wat best een democratisch tekort van de media is. Dit keer was het wat beter maar viel me toch ook op dat Jinek gewoon praat over 'uitlekgewicht' als ze het heeft over aantallen migranten. Ik ben verbaasd dat een serieus journalist zo over mensen praat. Dan is een normaal gesprek eigenlijk niet mogelijk."