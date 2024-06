Ongekende moordgolf in Rusland nadat zware criminelen gratie kregen van Poetin in ruil voor dienst in Oekraïne Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 431 keer bekeken • bewaren

Een Russische moordenaar die van dictator Vladimir Poetin gratie had gekregen om in het invasieleger in Oekraïne te vechten, heeft in eigen land een 12-jarig meisje gewurgd. Na zijn afschuwelijke daad dumpte de man het lichaam van het kind in een waterput.

De 49-jarige Andrei Bykov werd in 2019 veroordeeld voor de mishandeling en moord van zijn bejaarde buurvrouw. Zijn straf liep eigenlijk af in 2032, maar hij werd vorig jaar vrijgelaten om in Oekraïne ten strijde te trekken. Na zes maanden dienst in Oekraïne zou hij permanent vrij zijn.

De Vlaamse nieuwssite HLN schrijft:

Bykov was lid van het beruchte ‘Storm Z’-strafbataljon en vocht in de gevaarlijkste delen van de frontlinie. Vorig jaar werd hij gevangengenomen door de Oekraïense strijdkrachten. In een video die de Oekraïners destijds van hem verspreidden, vertelt de crimineel dat het Russische ministerie van Defensie hem “bergen goud” had beloofd als hij naar het front zou trekken.

Op 9 februari werd Bykov teruggestuurd naar Rusland na een gevangenenruil tussen Moskou en Kyiv, waar hij zijn beloofde gratie kreeg. Krap vier maanden later vermoordde hij het meisje in de Siberische regio Kemerovo. Het lichaam van het kind vertoonde tekenen van geweld. Bykov was al eerder veroordeeld voor diefstal, afpersing en moord.

De moord van Bykov staat niet op zichzelf. Eerder deze maand werd bekend dat in 2023 teruggekeerde soldaten in Rusland veroordeeld zijn voor 116 moorden. Een toename van bijna 900 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

“Het hoge aantal moorden door dienende en teruggekeerde Russische soldaten is waarschijnlijk gedeeltelijk te wijten aan aanhoudende oorlogsgerelateerde chronische slechte geestelijke gezondheidsproblemen”, schreef het Britse ministerie van Defensie in een rapport. Ook zei het ministerie dat het om mannen ging “met een reeds bestaande neiging tot criminaliteit en extreem geweld”.