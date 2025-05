Ongekende droogte kan hele zomer aanhouden, temperaturen van 40 graden verwacht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1203 keer bekeken • bewaren

Nadat het sinds de verkiezingen van 2023 eerst maandenlang onophoudelijk regende, hebben we nu te maken met ongekende droogte. In België spreekt de weerdienst KMI al van de droogste twee maanden sinds de metingen 132 jaar geleden begonnen. Ook kwam het niet eerder voor dat er in maart en april zoveel zonneschijn was. Nooit eerder viel de eerste zomerse dag zo vroeg.

De weerextremen vallen niet los te zien van de klimaatcrisis. VRT NWS legt het nog maar eens uit voor de mensen achterin de klas: “Dat we de jongste weken een bijzonder droge periode beleven na de uiterst natte maanden daarvoor, bevestigt net zoals in vorige jaren de tendens dat we steeds meer naar extremen gaan, ook weer een gevolg van de klimaatverstoring.”

Meteoroloog Reinout van den Born vermoedt dat de droogte nog lang aanhoudt en zich mogelijk zelfs over de hele zomer uitstrekt, meldt BNR. “Dan heb je het wel over een lange droge periode. We hebben in andere droge jaren gezien dat in dat geval ook een natte voorgeschiedenis niet meer helpt”, waarschuwt hij.

“De seizoensmodellen laten volgens Van den Born zonder uitzondering zien dat de droge periode nog de hele zomer aanhoudt, met vooral in juli en augustus zeer droge omstandigheden en hoge temperaturen. Droogte wakkert warmte ook verder aan. 'Dan ga je misschien tijdens een hittegolf ook in Nederland wel weer richting 40 graden. De enige onzekerheid is nog de maand juni, dan zou het wellicht iets wisselvalliger kunnen zijn. Maar dat moeten we afwachten.'”

De gevolgen voor de natuur zijn groot. De kans op natuurbranden neemt toe. In Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland geldt al het hoogste waarschuwingsniveau. Ook komen de rivieren lager te staan. In de Alpen is maar 30 procent van de normale hoeveelheid neerslag gevallen.