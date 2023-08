Ongekend wreed: Republikeinse gouverneur Texas gaat migranten met kettingzagen te lijf

De Republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat Texas Greg Abbott heeft een nieuw en bijzonder wreed wapen ingezet om migranten ervan te weerhouden de grens tussen Mexico en de VS over te steken via de Rio Grande. In een ondiep gedeelte van de toch al levensgevaarlijke rivier Rio Grande heeft hij een ketting van boeien gelegd. Die zijn uitgerust met kettingzagen zodat iedereen die er onderdoor probeert te zwemmen aan stukken wordt gereten. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn er al zeker twee doden gevallen.

Dat Abbott boeien had uitgezet, was al bekend. Daarvoor was hij al door de federale overheid op de vingers getikt omdat hij op eigen houtje had gehandeld en grensbewaking een federale aangelegenheid is. Het ministerie van Justitie spande een rechtszaak aan tegen Abbott wegens het plaatsen van een illegale barrière in de rivier. Dat hij de boeien heeft voorzien van een dodelijke toevoeging werd afgelopen week bekend nadat er videobeelden van de gevaartes op sociale media opdoken.