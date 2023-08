Ongekend noodweer teistert dagenlang Scandinavië: overstromingen, damdoorbraak, wegafsluitingen, evacuaties Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1630 keer bekeken • bewaren

De klimaatcrisis veroorzaakt in Noorwegen een "nationale noodsituatie". Een storm genaamd Hans brengt zware regenbuien en ander natuurgeweld, ook in Denemarken en Zweden. In Noorwegen zijn gewonden gevallen toen een trein ontspoorde omdat de rails was weggespoeld. Woensdag brak een stuwdam bij een elektriciteitscentrale door. De autoriteiten waren aanvankelijk van plan zelf een gat in de dam te maken maar zagen daar vanaf vanwege de mogelijke gevolgen. Het noodweer houdt naar verwachting de komende dagen nog aan. Burgers wordt gemaand voorzichtig te zijn. Alle wegen tussen Oslo en Trondheim zijn afgesloten.

Noren worden opgeroepen thuis te blijven. In het zuiden van het land zijn belangrijke wegen dicht en ook zijn er grote problemen op het spoor. Tussen Oslo en Trondheim is een spoorbrug ingestort. Volgens de autoriteiten zitten veel mensen vast in hun huis door de overstromingen. "We zitten in een nationale noodsituatie", zei een belangrijke functionaris van de regio Innlandet, de regio waarin ook de doorgebroken dam staat. Ook in het midden van Zweden wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de hevige regenval.

Een vrouw van 70 die in het water terecht kwam is overleden. Treinen en andere vormen van openbaar vervoer zijn verstoord. De politie verzoekt automobilisten niet de weg op te gaan. Vliegreizen gaan gewoon door maar het is lastig de luchthavenst te bereiken, melden Noorse media.