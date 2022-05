Ongekend groot datalek toont Chinese mensenrechtenschendingen Oeigoeren

Een enorme hoeveelheid documenten en beeldmateriaal met bewijzen van de onderdrukking van Oeigoeren door de Chinese overheid is in handen gekomen van een consortium van dertien internationale nieuwsmedia. Het is het grootste lek uit de geschiedenis en wordt de Xinjiang Police Files genoemd. Uit de beelden wordt onder meer duidelijk dat bewakers van de gevangenkampen waar Oeigoeren worden vastgehouden opdracht hebben gevangenen dood te schieten als er sprake is van ontsnappingspogingen. Dat staat duidelijk aangegeven in gefotografeerde instructies. Er zitten volgens de VN naar schatting zo'n 1 miljoen Oeigoeren in dergelijke kampen. De Oeigoeren zijn een Turkssprekende en islamitische minderheid in het westen van het land.